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2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
225.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 225.000.000 €
Energie : 225.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2016 : 225.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
Related public register
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2016
20160514
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
2I RETE GAS SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 225 million
EUR 460 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Replacement and upgrading of the promoter's gas distribution networks throughout Italy in the 2017-2020 period

The project is part of the promoter's on-going investment programme in its concession areas. The project should increase network and community safety, improving reliability and reducing the occurrence of leakages.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on their technical characteristics, such gas distribution system projects are not likely to require environmental impact assessments; however, this will be clarified during the appraisal. The typically anticipated impact is mainly temporary, related to construction works, and can usually be appropriately managed by proper construction work practices.

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following the public procurement rules of relevant national and EU legislation, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68169287
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160514
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157700621
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160514
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
Related public register
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
Andere Links
Übersicht
2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK
Datenblätter
2I RETE GAS DISTRIBUTION NETWORK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen