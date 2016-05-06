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ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 70.000.000 €
Energie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2016 : 70.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
Related public register
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2016
20160506
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
ENI SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Implementation of four new renewable energy generation projects in the vicinity of Eni's plants and areas of operation in three regions (Sardinia, Sicily, Puglia)

The project supports national and EU renewable energy objectives and supports Italy in meeting its commitments with respect to greenhouse gas emission reductions. In addition, the investments will also be located in convergence regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The sub-projects are located within the EU and fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. Given the significant size of the installations and the project's envisaged implementation timeline, the promoter has decided to apply for an EIA for each individual plant, independent of whether this is finally required by the Italian competitive authority. Details of the authorisation process and its compliance with the relevant EU directives, as applicable, will be also assessed by the Bank during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and 92/13/EEC).

Weitere Unterlagen
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70607802
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160506
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159755681
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160506
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
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10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION
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Datenblätter
ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen