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GREEN FOR GROWTH FUND III

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Palästina* : 1.250.000 €
Marokko : 2.500.000 €
Tunesien : 2.500.000 €
Jordanien : 3.750.000 €
Libanon : 7.500.000 €
Ägypten : 7.500.000 €
Dienstleistungen : 1.250.000 €
Energie : 6.250.000 €
Industrie : 17.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/07/2018 : 62.500 €
18/07/2018 : 125.000 €
18/07/2018 : 125.000 €
18/07/2018 : 187.500 €
18/07/2018 : 312.500 €
18/07/2018 : 375.000 €
18/07/2018 : 375.000 €
18/07/2018 : 625.000 €
18/07/2018 : 625.000 €
18/07/2018 : 875.000 €
18/07/2018 : 937.500 €
18/07/2018 : 1.750.000 €
18/07/2018 : 1.750.000 €
18/07/2018 : 1.875.000 €
18/07/2018 : 1.875.000 €
18/07/2018 : 2.625.000 €
18/07/2018 : 5.250.000 €
18/07/2018 : 5.250.000 €
Andere Links
Related public register
10/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN FOR GROWTH FUND III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/07/2018
20160492
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREEN FOR GROWTH FUND III
Finance in Motion GmbH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Participation in a debt fund targeting energy efficiency and renewable energy projects in southern-eastern Europe (Albania, Bosnia Herzegovina, Croatia, Kosovo*, Macedonia, Montenegro, Serbia) and Turkey, in the Eastern European Neighbourhood region (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Ukraine and Moldova) and in the Southern European Neighbourhood region (Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia and the Palestinian Territories)

The fund's mission is to contribute, in the form of a public-private partnership with a layered risk-return structure, to enhancing energy efficiency and renewable energy in the targeted regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the current and expected projects do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EC, as amended, meaning the projects would not be subject to an EIA. If an underlying investment were subject to an EIA, the fund manager would be required to obtain the non-technical summary of it, and where relevant written confirmation from the competent authority that the investment would not have any significant negative impact on sites of nature conservation.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives and EIB requirements, as applicable.

Kommentar(e)

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

Weitere Unterlagen
10/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN FOR GROWTH FUND III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN FOR GROWTH FUND III
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69822060
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160492
Sektor(en)
Energie
Industrie
Dienstleistungen
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Libanon
Jordanien
Marokko
Tunesien
Palästina*
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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10/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN FOR GROWTH FUND III
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Übersicht
GREEN FOR GROWTH FUND III
Datenblätter
GREEN FOR GROWTH FUND III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen