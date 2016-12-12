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CURETIS (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 30.000.000 €
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/07/2020 : 2.500.000 €
9/07/2020 : 2.500.000 €
12/12/2016 : 12.500.000 €
12/12/2016 : 12.500.000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Deutschland: #investEU - Curetis erhält EIB-Darlehen in Höhe von insgesamt bis zu 25 Millionen Euro für die Erweiterung seines Diagnostiksystems
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Testen, behandeln, impfen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2016
20160480
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CURETIS (EGFF)
CURETIS GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project would support the company's activities in the development of molecular diagnostics tests for severe infectious diseases in hospitalised patients. The project would support the development of novel test panels, e.g. for intra-abdominal infections and sepsis host response as well as urinary tract infection, cardiology-associated infection and extended respiratory panels, as well as future panels on platforms such as the Unyvero platform. In addition, the project would support the necessary clinical trials to obtain the relevant regulatory approvals for market authorisation and reimbursement, and capital expenditure for manufacturing expansion.

The project falls within the scope of the Societal Challenges Horizon 2020 programme (Health, Demographic Change and Wellbeing), addressing research and development (R&D) within molecular diagnostics. By supporting development of rapid, reliable and accurate diagnostics, this project contributes to the need for improved and cost-effective treatment of hospitalised patients while increasing accuracy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter's investments concern research, development and innovation activities as well as production deployment that will be in large part carried out in existing facilities already authorised for similar activities and volumes and that do not require an environmental impact assessment (EIA) according to the relevant EU directives.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU directives on procurement.

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Deutschland: #investEU - Curetis erhält EIB-Darlehen in Höhe von insgesamt bis zu 25 Millionen Euro für die Erweiterung seines Diagnostiksystems

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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