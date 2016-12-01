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AMRYT PHARMA (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 10.000.000 €
Deutschland : 10.000.000 €
Industrie : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2016 : 5.000.000 €
1/12/2016 : 5.000.000 €
1/12/2016 : 5.000.000 €
1/12/2016 : 5.000.000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: Mit einem Darlehen von 20 Millionen Euro an Amryt für die Behandlung seltener Hauterkrankungen unterstützt die Europäische Investitionsbank erstmals ein Pharmaunternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2016
20160461
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMRYT PHARMA (EGFF)
AMRYT PHARMACEUTICALS DAC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 46 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

This project will finance the research and development (R&D) investment and growth of Amryt Group. Amryt Group is an orphan disease speciality pharmaceutical company which may be characterised by medium to high growth and very high research and development (R&D) intensity. The company is focusing on bringing innovative orphan drugs to the market, addressing clearly identified high unmet medical needs, and helping increase the quality of life of patients suffering from rare diseases. The R&D intensity of the company is reflected in the active drug development activity and also the fact that it already owns four patent families covering Europe, the US and other major markets (e.g. Japan, Australia, China).

The scope of the company's research, development and innovation (RDI) investments is in line with the priority areas of Horizon 2020 (Health, Demographic Change and Wellbeing). Furthermore, it addresses a constant demand for novel treatments also for people suffering from rare diseases. In addition, positive externalities would derive from the development of novel drugs contributing to the increase in quality of life mainly through pain reduction.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter's investments concern research, development and innovation activities as well as production deployment that will be in large part carried out in existing facilities already authorised for similar activities and volumes and that do not require an environmental impact assessment (EIA) according to the relevant EU directives.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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