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BANK ZACHODNI ENHANCED SUPPORT FOR SMES&MID-CAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
339.510.419,23 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 339.510.419,23 €
Durchleitungsdarlehen : 339.510.419,23 €
Unterzeichnungsdatum
22/08/2019 : 48.526.786 €
10/02/2017 : 290.983.633,23 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: #investEU: Wegweisende Vereinbarungen der EIB mit SCB und BZ WBK zur Unterstützung kleiner und mittlerer polnischer Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/02/2017
20160450
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANK ZACHODNI ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MID-CAPS
Bank Zachodni WBK SA.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 340 million
EUR 682 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

De-linked risk-sharing guarantee facility to cover up to 50% of the credit risk associated with Bank Zachodni's corporate loan portfolio

The guarantee aims to provide capital relief facilitating new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the intermediary to take all requisite measures to ensure that the environmental procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the intermediary to take all requisite measures to ensure that the procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen