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NAVARRA NZEB SOCIAL HOUSING

Unterzeichnung(en)

Betrag
39.750.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 39.750.000 €
Dienstleistungen : 39.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/07/2017 : 39.750.000 €
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24/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAVARRA NZEB SOCIAL HOUSING
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Juncker-Plans – EIB-Darlehen von 40 Millionen Euro für den Bau von 524 energieeffizienten Sozialwohnungen im spanischen Navarra

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/07/2017
20160441
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NAVARRA SOCIAL HOUSING
NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EIB loan to finance the construction of energy-efficient social housing units in Navarra, Spain

The project will finance the construction of new social housing units with high energy-efficiency standards in the region of Navarra. As well as providing affordable housing, the buildings will meet requirements set for nearly zero-energy Buildings (NZEB), thereby reducing energy consumption and lowering CO2 emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Through the project several new social housing nearly zero-energy buildings, as per the requirements of the EU Directive on the energy performance of buildings 2010/31/EU (EPBD), will be constructed in existing built environments. After completion energy consumption and pollutant emissions will be reduced compared to the business-as-usual scenario (in compliance with the current regulation).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAVARRA NZEB SOCIAL HOUSING
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAVARRA NZEB SOCIAL HOUSING
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69861158
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160441
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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