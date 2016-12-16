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BROADBAND WIRELESS ACCESS

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 60.000.000 €
Telekommunikation : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/01/2018 : 30.000.000 €
22/01/2018 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/05/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROADBAND WIRELESS ACCESS
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BROADBAND WIRELESS ACCESS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/01/2018
20160438
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BROADBAND WIRELESS ACCESS
LINKEM SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 291 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's investments in Italy to migrate its Broadband Wireless Access (BWA) network from WiMAX to future-proof LTE Time Division Duplex (TDD) technology, and to expand its coverage of Italian households from 45% (at the end of 2015) to at least 70% by end of 2018.

The project will allow the promoter to expand its existing network from circa 45% to at least 70% of the Italian households and to improve the quality of the broadband network by transitioning from WiMAX to the advanced LTE technology.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of wireless telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EU as amended and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
11/05/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROADBAND WIRELESS ACCESS
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BROADBAND WIRELESS ACCESS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROADBAND WIRELESS ACCESS
Datum der Veröffentlichung
11 May 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68958222
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160438
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BROADBAND WIRELESS ACCESS
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92824573
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160438
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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11/05/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROADBAND WIRELESS ACCESS
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10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BROADBAND WIRELESS ACCESS
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Datenblätter
BROADBAND WIRELESS ACCESS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen