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TECHNICOLOR RD&I

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 13.500.000 €
Belgien : 20.700.000 €
Frankreich : 55.800.000 €
Dienstleistungen : 27.000.000 €
Telekommunikation : 63.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2016 : 4.050.000 €
16/12/2016 : 6.210.000 €
16/12/2016 : 9.450.000 €
16/12/2016 : 14.490.000 €
16/12/2016 : 16.740.000 €
16/12/2016 : 39.060.000 €
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Related public register
01/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNICOLOR RD&I

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2016
20160419
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHNICOLOR RD&I
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 155 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the financing of the promoter's research, development and innovation (RDI) investments in France and Belgium. The investment plan concerns imaging science, media computing, data processing and connected homes solutions. The RDI programme will be implemented during 2016-2018.

The project will support the leadership of a company in the global media, entertainment and connected home industries by investing in RDI.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern RDI activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme and, if needed, the CO2 footprint as well as the possible impact on protected flora and fauna will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
01/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNICOLOR RD&I

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNICOLOR RD&I
Datum der Veröffentlichung
1 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67596684
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160419
Sektor(en)
Telekommunikation
Dienstleistungen
Regionen
Vereinigtes Königreich
Europäische Union
Länder
Vereinigtes Königreich
Belgien
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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01/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNICOLOR RD&I
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Datenblätter
TECHNICOLOR RD&I

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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