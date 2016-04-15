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COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 90.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2016 : 90.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
Related public register
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB vergibt 90 Millionen Euro für forstwirtschaftliche Vorhaben von Coillte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2016
20160415
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
COILLTE TEORANTA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 98 million
EUR 195 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Coillte Teoranta's forest plantation establishment and management programme for the period 2016-2020

Due to the significant scale of plantation during the 1970s and 1980s, large areas of Ireland's forest estate are approaching harvesting age. Over 35,500 ha of forest are expected to be planted, the vast majority of which comprises replanting of existing forest stands in accordance with best technical and environmental practice, the remainder being new plantations on company-owned land. Replanting also includes areas which have suffered windfall damage or other degradation. 373 km of new forest roads are expected to be constructed and an additional 1,288 km of forest roads to be upgraded.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Because of the project's focus on forest plantation establishment and forest management, it will deliver multiple environmental benefits in the fields of climate change mitigation, biodiversity protection and generation of versatile renewable raw material, as well as offering significant amenity and educational value. Coillte has achieved and retained Forest Stewardship Council (FSC) certification for environmentally and socially responsible management of their forestlands.

The promoter is a public entity and is therefore subject to public procurement procedures in compliance with Directive 2004/18/EC.

Weitere Unterlagen
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB vergibt 90 Millionen Euro für forstwirtschaftliche Vorhaben von Coillte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70891712
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160415
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157959806
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160415
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
Related public register
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
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Übersicht
COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
Datenblätter
COILLTE SUSTAINABLE FORESTRY
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB vergibt 90 Millionen Euro für forstwirtschaftliche Vorhaben von Coillte

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Irland: EIB vergibt 90 Millionen Euro für forstwirtschaftliche Vorhaben von Coillte
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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