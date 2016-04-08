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A2A DISTRICT HEATING II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2016 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A DISTRICT HEATING II
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A DISTRICT HEATING II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2016
20160408
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
A2A DISTRICT HEATING 2016-2019
A2A SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 123 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in district heating networks

The proposed operation is part of the promoter's 2016-2020 investment programme. It concerns the optimisation, upgrade and extension of the district heating network in the Milan, Brescia and Bergamo metropolitan areas, the development of new capacity to replace more polluting and aging assets. It encompasses a large number of components including new generation capacity, heat storage units, distribution networks, substations, and remote control systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project schemes fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and none of them are expected to require EIA based on their technical characteristics. During appraisal, the Bank will assess the environmental and social risks of the project and compliance with applicable EU environmental policy and regulation. This includes review of environmental permitting and related environmental management processes, including any potential effects on nature conservation sites and protected areas of cultural heritage.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC as well as Directive 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A DISTRICT HEATING II
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A DISTRICT HEATING II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A DISTRICT HEATING II
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68173824
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160408
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - A2A DISTRICT HEATING II
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
160721648
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160408
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A DISTRICT HEATING II
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A DISTRICT HEATING II
Andere Links
Übersicht
A2A DISTRICT HEATING 2016-2019
Datenblätter
A2A DISTRICT HEATING II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen