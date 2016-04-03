Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 1.050.000 €
Deutschland : 1.050.000 €
Spanien : 1.400.000 €
Frankreich : 31.500.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/10/2016 : 1.050.000 €
20/10/2016 : 1.050.000 €
20/10/2016 : 1.400.000 €
20/10/2016 : 31.500.000 €
Andere Links
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
Related public register
31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/10/2016
20160403
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
TREVES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 89 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Groupe Treves research, development and innovation (RDI) activities in the field of automotive acoustic and thermal insulation products and solutions

The project covers the promoter's RDI activities in the field of automotive acoustic and thermal insulation products and solutions. A portion of the research and development (R&D) activities aim for the reduction of overall vehicle weight as well enhanced recyclability of materials. The activities are carried out primarily at the promoter's technical centre in Reims, France (about 95%), and to a lesser extent in Spain, UK, and Germany.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of R&D activities that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU) and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66559296
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160403
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134163665
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160403
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
Related public register
31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
Andere Links
Übersicht
TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI
Datenblätter
TREVES ACOUSTIC PRODUCTS & SYSTEMS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen