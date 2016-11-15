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ENERGA HYBRID BOND

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 250.000.000 €
Energie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/09/2017 : 125.000.000 €
4/09/2017 : 125.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGA HYBRID BOND
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGA HYBRID BOND
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Energiesektor und Wissenschaft mit fast einer Milliarde Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/09/2017
20160349
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENERGA HYBRID BOND
ENERGA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 814 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Hybrid bond for the modernisation and extension of ENERGA's electricity distribution network during the period 2017 - 2019

The programme aims to cater for demand growth, reduce losses, connect new end-users as well as renewable generators, and improve the reliability and quality of electricity supply. The programme includes the installation of advanced meters and other smart grid components.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme comprises a large number of electricity distribution schemes up to 110 kV with the majority of schemes being reinforcements of medium and low-voltage equipment and connection of new users with limited environmental impact. Some programme schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity impact and appropriate assessments. The environmental aspects of the project will be appropriately assessed as part of the Bank's appraisal process.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGA HYBRID BOND
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGA HYBRID BOND
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Energiesektor und Wissenschaft mit fast einer Milliarde Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGA HYBRID BOND
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70257330
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160349
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGA HYBRID BOND
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151850071
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160349
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGA HYBRID BOND
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGA HYBRID BOND
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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