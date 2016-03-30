BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE

Übersicht
This project will support Bavarian Nordic, a fully integrated Danish biotechnology company focused on the development, manufacturing and commercialisation of cancer immunotherapies and vaccines for infectious diseases. Financing is required for capital expenditure investments in Denmark.
The project supports the company's investments into a new fill-finish manufacturing facility. The investments cover the operational expenditure (OPEX) and capital expenditure (CAPEX) costs to construct, furnish and validate the new manufacturing facility to a commercial level. By co-investing in this project, the Bank contributes to fostering the generation of scientific knowledge and acumen within Europe, in addition to creating skilled employment opportunities.
The project falls under the annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive (2014/52/EU), referring to the manufacture of pharmaceutical products. The project has been screened by the competent authorities and there is no EIA required. Full environmental details will be assessed during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.