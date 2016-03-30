Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 30.000.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/08/2018 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: #InvestEU: Europa fördert Impfstoffproduktion von Bavarian Nordic
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 April 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/08/2018
20160330
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE
BAVARIAN NORDIC A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 98 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

This project will support Bavarian Nordic, a fully integrated Danish biotechnology company focused on the development, manufacturing and commercialisation of cancer immunotherapies and vaccines for infectious diseases. Financing is required for capital expenditure investments in Denmark.

The project supports the company's investments into a new fill-finish manufacturing facility. The investments cover the operational expenditure (OPEX) and capital expenditure (CAPEX) costs to construct, furnish and validate the new manufacturing facility to a commercial level. By co-investing in this project, the Bank contributes to fostering the generation of scientific knowledge and acumen within Europe, in addition to creating skilled employment opportunities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under the annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive (2014/52/EU), referring to the manufacture of pharmaceutical products. The project has been screened by the competent authorities and there is no EIA required. Full environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
25/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: #InvestEU: Europa fördert Impfstoffproduktion von Bavarian Nordic

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80779954
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160330
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE
Andere Links
Übersicht
BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE
Datenblätter
BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: #InvestEU: Europa fördert Impfstoffproduktion von Bavarian Nordic
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: #InvestEU: Europa fördert Impfstoffproduktion von Bavarian Nordic
Andere Links
Related public register
25/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIAN NORDIC FILL & FINISH PRODUCTION SITE
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen