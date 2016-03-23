Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

LAS PALMAS BUS RAPID TRANSIT

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/02/2017 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAS PALMAS BUS RAPID TRANSIT
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterzeichnet EFSI-Darlehen von 50 Millionen Euro mit der Stadt Las Palmas De Gran Canaria und Guaguas Municipales für neue Schnellbus-Infrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/02/2017
20160323
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LAS PALMAS BUS RAPID TRANSIT
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 127 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and bus fleet increase of a segregated 11 km bus rapid transit system in the municipality of Las Palmas, the capital of the island of Gran Canaria, in Spain

The investments will increase the capacity and improve the quality of service of the bus network. The project contributes to sustainable transport and climate change mitigation, in line with the EIB's transport lending policy and the EU's and EIB's objectives on climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project of this type would normally be classified under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, meaning that the competent authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. This, and the status of any pre-existing development consents, will be reviewed and assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAS PALMAS BUS RAPID TRANSIT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterzeichnet EFSI-Darlehen von 50 Millionen Euro mit der Stadt Las Palmas De Gran Canaria und Guaguas Municipales für neue Schnellbus-Infrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAS PALMAS BUS RAPID TRANSIT
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69891754
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160323
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAS PALMAS BUS RAPID TRANSIT
Andere Links
Übersicht
LAS PALMAS BUS RAPID TRANSIT
Datenblätter
LAS PALMAS BUS RAPID TRANSIT
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterzeichnet EFSI-Darlehen von 50 Millionen Euro mit der Stadt Las Palmas De Gran Canaria und Guaguas Municipales für neue Schnellbus-Infrastruktur

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterzeichnet EFSI-Darlehen von 50 Millionen Euro mit der Stadt Las Palmas De Gran Canaria und Guaguas Municipales für neue Schnellbus-Infrastruktur
Andere Links
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAS PALMAS BUS RAPID TRANSIT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen