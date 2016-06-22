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VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS

Unterzeichnung(en)

Betrag
204.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 204.000.000 €
Dienstleistungen : 204.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/04/2020 : 34.000.000 €
28/11/2016 : 75.000.000 €
7/03/2018 : 95.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS
Related public register
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Energieeffizientes Bauen: EU-Finanzierung für VVO Group

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2016
20160288
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS
VVO-YHTYMÄ OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 204 million
EUR 572 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing a portfolio of new near-zero-energy buildings (NZEB)

The energy efficiency improvements to new buildings will reduce energy consumption and lower CO2 emissions, contributing to security of supply and climate change mitigation objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Through the project, several new residential NZEB buildings, as per the requirements of Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings (Article 9(1)), will be constructed in existing built environments. They will, after completion, reduce energy consumption and pollutant emissions compared to the business-as-usual scenario (in compliance with the current regulation).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Energieeffizientes Bauen: EU-Finanzierung für VVO Group

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66768304
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160288
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
156349105
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160288
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS
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10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS
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Übersicht
VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS
Datenblätter
VVO NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Energieeffizientes Bauen: EU-Finanzierung für VVO Group

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Energieeffizientes Bauen: EU-Finanzierung für VVO Group
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen