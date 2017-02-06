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VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 45.000.000 €
Industrie : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2017 : 45.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/07/2017
20160282
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VIDRALA MODERNISATION PROGRAMME
VIDRALA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 94 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises investments in innovative manufacturing technologies aiming at the transformation of one of the promoter's production sites into a smart glass factory.

The project will support a European glass manufacturer in its efforts to maintain its competitive position by implementing - as the first in Italy - this type of innovative manufacturing technology to improve its production efficiency, lower energy costs and improve the overall carbon footprint of the plant.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments that are expected to be carried out in existing facilities already authorised. The advanced manufacturing capital expenditure is expected to be installed within an existing facility where similar equipment is already installed and operating. The Bank's services will verify all environmental details related to the new manufacturing equipment, and in particular the decision of the local competent authority in relation to the environmental impact assessment (EIA), during the project's due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
08/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING
Datum der Veröffentlichung
8 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65700801
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160282
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123804744
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160282
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING
Andere Links
Übersicht
VIDRALA MODERNISATION PROGRAMME
Datenblätter
VIDRALA ADVANCED GLASS MANUFACTURING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen