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GRUPPO SACMI R&D II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/09/2016 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO SACMI R&D II
Related public register
31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/09/2016
20160278
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRUPPO SACMI R&D II
SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 103 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Sacmi's research and development (R&D) activities

The project concerns the promoter's investment in research, development and innovation (RDI) in the field of machinery for ceramic, beverage, closures and automation. The RDI activities will be carried out in Italy and mainly in the promoter's headquarters and R&D centre located in Imola (in the province of Bologna, Italy) in the period 2016-2019.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research, development and innovation that will be carried out in existing facilities already authorised, for which an environmental impact assessment (EIA) is therefore not required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EEC and 2000/35/EC.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO SACMI R&D II
31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO SACMI R&D II
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68946461
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160278
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D II
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129483331
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160278
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO SACMI R&D II
Related public register
31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D II
Andere Links
Übersicht
GRUPPO SACMI R&D II
Datenblätter
GRUPPO SACMI R&D II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen