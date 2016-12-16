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UPSTREAM (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 25.000.000 €
Dienstleistungen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2016 : 12.500.000 €
16/12/2016 : 12.500.000 €
Andere Links
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18/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UPSTREAM (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Drei neue EIB-Darlehen zur Förderung von Wissenswirtschaft, Innovationen, Unternehmen und Wachstum

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 März 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2016
20160248
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UPSTREAM (EGFF)
UPSTREAM TELECOMMUNICATIONS AND SOFTWARE SYSTEMS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The company's growth programme of EUR 50m over the period 2016-2018, aims to enhance its product offering and scale its business. In fact, the company is planning to invest in software research and development (R&D) and hardware to i) improve its platform components to further support business functions, ii) enrich its product to support increasing data and media-rich services and iii) consolidate data repository to allow company level business intelligence. In parallel, the company will expand the footprint of its product offering to new industries including safety and security, micro-insurance, utilities, and media as well as grow its sales capacity internationally.

The company's growth program of EUR 50m over the period 2016-2018 aims to enhance its product offering and scale its business. The company is planning to invest in software research, development and innovation (RDI) and hardware to i) improve its platform components to further support business functions, ii) enrich its product to support increasing data and media-rich services and iii) consolidate data repository to allow company level business intelligence. In parallel, the company will expand the footprint of its product offering to new industries as well as grow its sales capacity internationally.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC as amended, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessments. The proposed investments will take place inside buildings at existing RDI facilities.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
18/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UPSTREAM (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Drei neue EIB-Darlehen zur Förderung von Wissenswirtschaft, Innovationen, Unternehmen und Wachstum

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UPSTREAM (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72607222
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160248
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
18/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UPSTREAM (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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UPSTREAM (EGFF)
Datenblätter
UPSTREAM (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Drei neue EIB-Darlehen zur Förderung von Wissenswirtschaft, Innovationen, Unternehmen und Wachstum

Aktuelles und Storys

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Griechenland: Drei neue EIB-Darlehen zur Förderung von Wissenswirtschaft, Innovationen, Unternehmen und Wachstum
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen