UPSTREAM (EGFF)

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- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
The company's growth programme of EUR 50m over the period 2016-2018, aims to enhance its product offering and scale its business. In fact, the company is planning to invest in software research and development (R&D) and hardware to i) improve its platform components to further support business functions, ii) enrich its product to support increasing data and media-rich services and iii) consolidate data repository to allow company level business intelligence. In parallel, the company will expand the footprint of its product offering to new industries including safety and security, micro-insurance, utilities, and media as well as grow its sales capacity internationally.
The company's growth program of EUR 50m over the period 2016-2018 aims to enhance its product offering and scale its business. The company is planning to invest in software research, development and innovation (RDI) and hardware to i) improve its platform components to further support business functions, ii) enrich its product to support increasing data and media-rich services and iii) consolidate data repository to allow company level business intelligence. In parallel, the company will expand the footprint of its product offering to new industries as well as grow its sales capacity internationally.
The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC as amended, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessments. The proposed investments will take place inside buildings at existing RDI facilities.
The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.