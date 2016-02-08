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NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/08/2017 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/08/2017
20160208
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION
NOVOZYMES A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 232 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Novozymes' research, development and innovation (RDI) activities for the development of biological solutions, industrial enzymes and microorganisms

The project concerns the financing of RDI activities in Denmark for the period 2017-2018, for the development of biological solutions, industrial enzymes and microorganisms. The RDI activities included in the project will be implemented in alignment with the existing RDI streams.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
22/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
22 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74393776
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160208
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125099961
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160208
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/08/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION
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10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION
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Übersicht
NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION
Datenblätter
NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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