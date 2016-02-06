COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
The project concerns modernisation of the Cologne trade fair and exhibition centre. It includes renovation of existing facilities and the construction of new buildings.
The project is the first phase of a long-term comprehensive investment programme to upgrade the Cologne trade and exhibition centre by the year 2030. The investments will enable Koelnmesse to meet future requirements in particular as regards accessibility, safety, information and communication technology (ICT) infrastructure, and energy efficiency. They will generate efficiency gains and help Koelnmesse to remain an attractive exhibition centre in a highly competitive market. Due to its inner-city location, upgrading the exhibition centre plays an important role in the development of the city's downtown area.
Compliance with applicable EU environmental legislation (Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC) will be verified during appraisal. Environmental studies and public consultations related to the investments will also be reviewed during project appraisal. Energy-efficiency requirements in line with Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings will also be assessed during project appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU public procurement directives. The promoter plans to use different procurement methods (e.g. open tender, negotiations) depending on the type of works.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.