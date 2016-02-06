Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 120.000.000 €
Stadtentwicklung : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/01/2019 : 120.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/01/2019
20160206
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021
KOELNMESSE GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 305 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns modernisation of the Cologne trade fair and exhibition centre. It includes renovation of existing facilities and the construction of new buildings.

The project is the first phase of a long-term comprehensive investment programme to upgrade the Cologne trade and exhibition centre by the year 2030. The investments will enable Koelnmesse to meet future requirements in particular as regards accessibility, safety, information and communication technology (ICT) infrastructure, and energy efficiency. They will generate efficiency gains and help Koelnmesse to remain an attractive exhibition centre in a highly competitive market. Due to its inner-city location, upgrading the exhibition centre plays an important role in the development of the city's downtown area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with applicable EU environmental legislation (Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC) will be verified during appraisal. Environmental studies and public consultations related to the investments will also be reviewed during project appraisal. Energy-efficiency requirements in line with Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings will also be assessed during project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU public procurement directives. The promoter plans to use different procurement methods (e.g. open tender, negotiations) depending on the type of works.

Weitere Unterlagen
20/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67304975
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160206
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
167798550
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160206
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021
Andere Links
Übersicht
COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021
Datenblätter
COLOGNE TRADE FAIR INVESTMENT PROGRAMME 2021

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen