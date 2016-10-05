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GREEN FOR GROWTH CAMENA

Unterzeichnung(en)

Betrag
4.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 4.000.000 €
Energie : 4.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/03/2019 : 4.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/03/2019
20160182
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREEN FOR GROWTH FUND
Finance in Motion GmbH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 4 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Participation in a debt fund targeting energy efficiency and renewable energy investments within the Southern Neighbourhood region

The fund's mission is to contribute, in the form of a public-private partnership with layered risk-return structure, to enhancing energy efficiency and renewable energy in the targeted regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the current and future projects do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC, as amended, in which case the projects would not be subject to an EIA. If an underlying investment were subject to an EIA, the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it, and where relevant written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives and EIB requirements as applicable.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen