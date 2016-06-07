NIBC MID-CAP GUARANTEE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
This mid-cap guarantee operation will be set up as a risk-sharing instrument under the InnovFin Mid-cap Guarantee facility established within the scope of the Horizon 2020 Debt Financial Instrument targeting research and innovation-driven mid-caps. The guarantee will cover 50% of the credit risk associated with a portfolio of new loans to mid-caps originated by NIBC Bank NV. The guarantee is expected to provide regulatory capital relief to NIBC Bank.
The purpose of the operation is to increase the capacity of NIBC Bank to fund innovative mid-caps, as a result of the regulatory capital relief resulting from the issuance of the guarantee.
The project refers to a multi-sector multi-scheme operation and some of the sub-projects may fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EEC and 2003/35/EC. The Bank requires the promoter and the final beneficiary to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed in the national law, as well as according to the provisions in the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC if a sub-project has a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network.
The promoter and the final beneficiaries are private companies not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. The EU directives on public procurement are not applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.