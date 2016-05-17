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UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
56.310.745,22 €
Sektor(en)
Industrie : 56.310.745,22 €
Unterzeichnungsdatum
3/10/2017 : 28.155.372,61 €
3/10/2017 : 28.155.372,61 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/10/2017
20160161
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND II
Sustainable Development Capital LLP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 50 million (EUR 58 million)
GBP 250 million (EUR 289 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Infrastructure fund targeting energy efficiency investments in the UK and continental EU.

The fund aims at achieving energy efficiency gains by investing in three project categories: (i) reduction of energy through more efficient lighting, heating and cooling and building management systems, (ii) distributed generation of energy through high-efficiency CHPs and renewable energy and (iii) improvement of grid efficiency through energy storage and demand response systems. The development of energy efficiency and renewable energy projects supports national and European targets in these two areas and thus supports the EU's climate change and security of energy supply objectives. The project is in line with the Bank's priority energy lending objectives concerning renewable energy and energy efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the projects in the existing pipeline of the fund are expected not to fall under the EIA Directive 85/337/EC, as amended, in which case the projects would not be subject to an EIA. If an underlying investment is subject to an EIA, the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it, and where relevant written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant Directives.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen