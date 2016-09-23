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WHEATLEY - ENERGY EFFICIENT HOUSING IN SCOTLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
209.726.788,35 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 209.726.788,35 €
Stadtentwicklung : 94.377.054,76 €
Industrie : 115.349.733,59 €
Unterzeichnungsdatum
13/06/2018 : 94.377.054,76 €
13/06/2018 : 115.349.733,59 €
Andere Links
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10/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WHEATLEY - ENERGY EFFICIENT HOUSING IN SCOTLAND
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28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - WHEATLEY - ENERGY EFFICIENT HOUSING IN SCOTLAND
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Wheatley - EIB-Kredit über 185 Millionen Pfund Sterling für Bau und Sanierung von Wohnungen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/06/2018
20160158
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WHEATLEY - HOUSING IN SCOTLAND
WHEATLEY GROUP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 185 million (EUR 216 million)
GBP 400 million (EUR 467 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of investments in the regeneration of Wheatley Group's existing social housing stock to meet Scottish and EU energy efficiency targets and investments in new energy efficient social housing to meet Scottish demand for social and affordable housing as well as housing and integration support for refugees in Scotland.

The Project comprises the financing of: (a) the retrofitting of existing social housing stock to meet Scottish and EU energy efficiency standards; (b) the construction of new low-carbon social housing; and (c) the provision of housing and integration for refugees.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, amended by Directive 2014/52/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
10/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WHEATLEY - ENERGY EFFICIENT HOUSING IN SCOTLAND
28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - WHEATLEY - ENERGY EFFICIENT HOUSING IN SCOTLAND
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Wheatley - EIB-Kredit über 185 Millionen Pfund Sterling für Bau und Sanierung von Wohnungen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WHEATLEY - ENERGY EFFICIENT HOUSING IN SCOTLAND
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69146432
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160158
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - WHEATLEY - ENERGY EFFICIENT HOUSING IN SCOTLAND
Datum der Veröffentlichung
28 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
255600096
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20160158
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
WHEATLEY - HOUSING IN SCOTLAND
Datenblätter
WHEATLEY - ENERGY EFFICIENT HOUSING IN SCOTLAND
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Wheatley - EIB-Kredit über 185 Millionen Pfund Sterling für Bau und Sanierung von Wohnungen

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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