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WACKER CHEMIE RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 200.000.000 €
Industrie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/10/2016 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACKER CHEMIE RDI
Related public register
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - WACKER CHEMIE RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/10/2016
20160153
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WACKER CHEMIE AG RDI
WACKER CHEMIE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 450 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Wacker Chemie AG's investments in research and development (R&D) related to chemical products (silicons, polymers, biosolutions, basic research and application technology)

The project will contribute to the promoter's research and development work, focusing on 12 key strategic projects in the fields of renewable energy, biotechnology, construction applications, and closed-loop production processes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of R&D activities that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU) and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACKER CHEMIE RDI
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - WACKER CHEMIE RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACKER CHEMIE RDI
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67652138
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160153
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WACKER CHEMIE RDI
Datum der Veröffentlichung
6 Apr 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
153558068
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160153
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACKER CHEMIE RDI
Related public register
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - WACKER CHEMIE RDI
Andere Links
Übersicht
WACKER CHEMIE AG RDI
Datenblätter
WACKER CHEMIE RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen