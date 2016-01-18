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LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 51.250.000 €
Niederlande : 73.750.000 €
Telekommunikation : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/10/2016 : 51.250.000 €
7/10/2016 : 73.750.000 €
Andere Links
Related public register
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden und Niederlande: #InvestEU: EIB-Darlehen für Tele2 fördert Ausbau des schnellen Breitbandnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/10/2016
20160118
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
TELE2 AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 252 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments into the expansion and capacity increase of the 4G mobile networks in Sweden and in the Netherlands. In Sweden the plan intends to increase the geographical coverage leading by 2019 to close to full population coverage. In the Netherlands the project aims to increase the outdoor population coverage to close to full by 2018 and to further increase indoor coverage in densely populated areas.

The project will result in increasing the quality and coverage of the promoter's mobile networks, enabling provisioning of advanced mobile broadband services also in the more rural and remote areas. Telecommunications have a widely reported direct and indirect effect of increasing growth and creating high-quality innovation-based employment. Accordingly, the project is expected to have a positive impact on the overall creation of sustainable growth and employment in the Netherlands and Sweden.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of Directive 2011/92/EU amended by Directive 2014/52/EU, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector nor having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden und Niederlande: #InvestEU: EIB-Darlehen für Tele2 fördert Ausbau des schnellen Breitbandnetzes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
Datum der Veröffentlichung
28 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67284743
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160118
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135082823
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160118
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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28/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
Andere Links
Übersicht
LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
Datenblätter
LTE VOLTE - HIGH SPEED MOBILE INTERNET ROLLOUT
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden und Niederlande: #InvestEU: EIB-Darlehen für Tele2 fördert Ausbau des schnellen Breitbandnetzes

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen