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PRESOV URBAN DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 15.000.000 €
Industrie : 6.600.000 €
Stadtentwicklung : 8.400.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/08/2016 : 6.600.000 €
16/08/2016 : 8.400.000 €
Andere Links
Related public register
14/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRESOV URBAN DEVELOPMENT
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PRESOV URBAN DEVELOPMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 März 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/08/2016
20160117
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRESOV URBAN DEVELOPMENT
MESTO PRESOV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 70 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A multi-sector municipal framework loan to support eligible investment schemes in the City of Presov, the third biggest agglomeration in Slovakia

The operation will be a standard framework loan supporting urban development of the City of Presov. Investments entail, among other things, the financing of public infrastructure, as well as schemes in the areas of transport, recreation, urban regeneration, social services, education, environmental improvements, housing and cultural heritage. Priority will be given to investments which qualify for EU funds so that the city can maximise utilisation of EU grant support available in the 2014-2020 programming period. Other similar schemes from the above-mentioned sectors financed from the region's own budget will also be eligible.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

It is a requirement that all sub-projects must be implemented in compliance with EU environmental legislation and the promoter has identified those sub-projects for which it considers an environmental impact assessment (EIA) is required. Should any sub-project have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law. These matters will be clarified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, 2004/17/EC or 2014/24/EU where applicable as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC, as amended) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal pf the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
14/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRESOV URBAN DEVELOPMENT
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PRESOV URBAN DEVELOPMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRESOV URBAN DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
14 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67021208
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160117
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PRESOV URBAN DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185371530
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160117
Sektor(en)
Industrie
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRESOV URBAN DEVELOPMENT
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PRESOV URBAN DEVELOPMENT
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PRESOV URBAN DEVELOPMENT
Datenblätter
PRESOV URBAN DEVELOPMENT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen