Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

GUARANTEE FOR ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
143.111.209,95 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 143.111.209,95 €
Durchleitungsdarlehen : 143.111.209,95 €
Unterzeichnungsdatum
2/06/2017 : 143.111.209,95 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Die EIB-Gruppe und die BBVA gehen Partnerschaft im Rahmen des Juncker-Plans ein, um spanischen KMU den Zugang zu Krediten zu erleichtern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/07/2017
20160113
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GUARANTEE FOR ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 130 million
EUR 260 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A capital relief transaction in form of a joint EIB-EIF effort to extend a guarantee to a mezzanine tranche on a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) granular small and medium-sized enterprise (SME) portfolio in order to support new lending to SMEs and mid-caps in Spain

The proposed operation will support BBVA Group new lending to SMEs and mid-caps in Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Die EIB-Gruppe und die BBVA gehen Partnerschaft im Rahmen des Juncker-Plans ein, um spanischen KMU den Zugang zu Krediten zu erleichtern

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Die EIB-Gruppe und die BBVA gehen Partnerschaft im Rahmen des Juncker-Plans ein, um spanischen KMU den Zugang zu Krediten zu erleichtern
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen