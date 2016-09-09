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ANSALDO INNOVATIVE GAS AND STEAM TURBINE DEV

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 80.000.000 €
Industrie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2016 : 80.000.000 €
Andere Links
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10/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANSALDO INNOVATIVE GAS AND STEAM TURBINE DEV
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ANSALDO INNOVATIVE GAS AND STEAM TURBINE DEV

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2016
20160080
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ANSALDO INNOVATIVE GAS AND STEAM TURBINE DEV
ANSALDO ENERGIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 180 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the promoter's planned investments and expenditures for 2016-2019 in research, development and innovation (RDI) and advanced manufacturing concerning the recently acquired cutting-edge technologies of large and very large gas turbines. The project will be carried out in the promoter's research and development (R&D) and manufacturing centres in Genoa.

The project will support a European promoter in its efforts to bolster its competitive position on a global scale by investing in product development and new technology for new turbine generations with improved energy efficiency or operating flexibility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to be carried out in already authorised R&D facilities that will not change their scope due to the project. The need for an environmental impact assessment (EIA) according to Directive 2011/92/EU, as amended, is therefore unlikely. The Bank's services will review the environmental and social aspects of the project during the due diligence process.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
10/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANSALDO INNOVATIVE GAS AND STEAM TURBINE DEV
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ANSALDO INNOVATIVE GAS AND STEAM TURBINE DEV

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANSALDO INNOVATIVE GAS AND STEAM TURBINE DEV
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68890132
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160080
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ANSALDO INNOVATIVE GAS AND STEAM TURBINE DEV
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130947255
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160080
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANSALDO INNOVATIVE GAS AND STEAM TURBINE DEV
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ANSALDO INNOVATIVE GAS AND STEAM TURBINE DEV
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Datenblätter
ANSALDO INNOVATIVE GAS AND STEAM TURBINE DEV

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen