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ALK-ABELLO ANTI-ALLERGY TREATMENT RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2016 : 60.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALK-ABELLO ANTI-ALLERGY TREATMENT RDI
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ALK-ABELLO ANTI-ALLERGY TREATMENT RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2016
20160046
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALK-ABELLO ANTI-ALLERGY TREATMENT RDI
ALK-ABELLO A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 149 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of ALK-Abello's market-leading research into allergic diseases. ALK is the world leader in allergy immunotherapy. The treatment is recognised by the World Health Organisation (WHO) as the only treatment that targets the cause of allergy and alters the natural course of the disease. The financing is expected to materially support the company's efforts in this domain.

The project would consist of the promoter's research and development (R&D) activities from 2017 to 2019, related to research, development and life-cycle management of new, evidence-based immunotherapy drugs covering major respiratory allergies – house dust mite, grass pollen, tree pollen, ragweed pollen, and Japanese cedar pollen – further documenting the drug benefits in asthma treatment and asthma prevention, a disease associated with high unmet medical needs and market opportunities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Kommentar(e)

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Weitere Unterlagen
16/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALK-ABELLO ANTI-ALLERGY TREATMENT RDI
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ALK-ABELLO ANTI-ALLERGY TREATMENT RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALK-ABELLO ANTI-ALLERGY TREATMENT RDI
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68878868
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160046
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ALK-ABELLO ANTI-ALLERGY TREATMENT RDI
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135773561
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160046
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALK-ABELLO ANTI-ALLERGY TREATMENT RDI
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ALK-ABELLO ANTI-ALLERGY TREATMENT RDI
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Datenblätter
ALK-ABELLO ANTI-ALLERGY TREATMENT RDI

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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