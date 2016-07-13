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A2A SETTORE IDRICO 2016-2020

Unterzeichnung(en)

Betrag
95.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 95.000.000 €
Wasser, Abwasser : 95.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/09/2016 : 95.000.000 €
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A SETTORE IDRICO 2016-2020

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/09/2016
20160030
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
A2A SETTORE IDRICO 2016-2020
A2A SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 95 million
EUR 193 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in water infrastructure upgrade

The project concerns A2A's water and wastewater investment programme for the years 2016-2020 in its service area. The project is expected to improve the sustainability and efficiency of the services, while ensuring compliance with the relevant EU directives, in particular the Urban Wastewater Directive 91/271/EEC and the Water Framework Directive 2000/60/EC.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Where and if applicable, the requirements of the Strategic Environmental Assessment (SEA), Environmental Impact Assessment (EIA) and the Habitats and Birds Directives, Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC and the Water Framework Directive, will be respected. The promoter will in such case, prior to utilising any EIB funds, be responsible for transmitting to the Bank the non-technical summary of the EIA.

The Bank will require from the promoter that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with relevant EU procurement laws (Directives 93/38/EEC, 2004/17/EC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
15/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - A2A SETTORE IDRICO 2016-2020
04/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A SETTORE IDRICO 2016-2020
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A SETTORE IDRICO 2016-2020

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - A2A SETTORE IDRICO 2016-2020
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72592797
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160030
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A2A SETTORE IDRICO 2016-2020
Datum der Veröffentlichung
4 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66736657
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160030
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - A2A SETTORE IDRICO 2016-2020
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158556117
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160030
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Andere Links
Übersicht
A2A SETTORE IDRICO 2016-2020
Datenblätter
A2A SETTORE IDRICO 2016-2020

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen