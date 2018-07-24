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SEA AEROPORTI DI MILANO IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
130.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 130.000.000 €
Verkehr : 130.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/03/2019 : 130.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEA AEROPORTI DI MILANO IV
Related public register
23/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEA AEROPORTI DI MILANO IV - to Milano Linate Airport - 2030 Master Plan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/03/2019
20160023
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SEA AEROPORTI DI MILANO IV
ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 130 million
EUR 268 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project mainly comprises investments included in the first and second phases of the Milano-Linate Airport 2015-2030 Master Plan, to restore the airport's level of service, improve commercial performance, enhance safety and security and improve the environmental management of the facilities. It also includes safety and security investments in the Milano-Malpensa airport.

The project will improve operational resilience and passenger service standards. It will also increase the level of security and safety compliance to European standards in both Linate and Malpensa airports.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project of this type would normally be classified under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, meaning that the competent authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. The majority of the project components are included in the "Aeroporto Di Milano Linate Masterplan 2015-2030" which is currently undergoing an Environmental Impact Assessment process. The key aspects of the EIA process, including the main impacts and mitigation measures, and alignment with other National and EU environmental legislation, including EU Directive on Energy Performance of Buildings 2010/31/EU, will be reviewed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
16/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEA AEROPORTI DI MILANO IV
23/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEA AEROPORTI DI MILANO IV - to Milano Linate Airport - 2030 Master Plan

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEA AEROPORTI DI MILANO IV
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87288625
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160023
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEA AEROPORTI DI MILANO IV - to Milano Linate Airport - 2030 Master Plan
Datum der Veröffentlichung
23 Jan 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90385698
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160023
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEA AEROPORTI DI MILANO IV
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23/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SEA AEROPORTI DI MILANO IV - to Milano Linate Airport - 2030 Master Plan
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Übersicht
SEA AEROPORTI DI MILANO IV
Datenblätter
SEA AEROPORTI DI MILANO IV

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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