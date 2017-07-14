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EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 40.000.000 €
Verkehr : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/03/2018 : 40.000.000 €
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Marokko: EIB vergibt 40 Millionen Euro für Straßenbahnausbau in Rabat Salé

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/03/2018
20160016
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE
SOCIETE DU TRAMWAY DE RABAT-SALE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 132 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le Projet porte sur les travaux d'extension de la deuxième ligne du tramway de Rabat Salé sur une longueur de 2,4 kilomètres et quatre stations dans la ville de Rabat et de 4,6 kilomètre et neuf stations dans la ville de Salé pour un total de sept kilomètres et 13 stations. Le Promoteur rendra également disponibles 22 rames en unité simple de 33 mètres pour l'exploitation du service.

Le projet vise l'amélioration de la qualité de l'offre de services de transport en commun dans l'agglomération de Rabat Salé, qui compte plus de 2 million d'habitants et qui souffre d'une forte congestion routière et d'un véritable manque d'alternatives de transport public. Les résultats escomptés du projet sont un saut quantitatif de la capacité des transports publics et de la fiabilité du service associé avec des fréquences plus élevées et des gains de temps assurés. Cette amélioration favorise le report modal en réduisant les nuisances associées à d'autres modes de transport tels que les voitures particulières, les bus et les taxis (émissions polluantes et sonores, de gaz à effet de serre ainsi que l'accidentologie routière). En plus de ses effets structurants sur le réseau de transport en commun, le projet devrait contribuer à l'amélioration du cadre de vie des quartiers desservis par le tracé de la nouvelle ligne de tramway, dont certains défavorisés, et renforcer la cohésion sociale par une amélioration de l'accessibilité aux bassins d'emplois et aux principaux centres d'activités de la ville, en particulier pour les quartiers les plus pauvres de la ville, aidant ainsi à réduire la pauvreté.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) a été réalisée et devrait être soumise à consultation publique et par la suite aux autorités compétentes conformément à la législation marocaine en début d'année 2017. Les procédures environnementales appliquées par le Promoteur et leur conformité avec les standards de la Banque seront vérifiées en cours d'instruction, notamment par rapport à l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux et des mesures d'atténuation et compensation envisagées dans le cadre de l'EIES.

La Banque exigera du Promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés est conforme au guide de passation des marchés de la Banque.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

Le financement de ce projet, pourrait s'inscrire dans le cadre de la nouvelle initiative « Résilience économique » de la BEI visant à renforcer la résilience économique dans les pays voisins du Sud en modernisant et développant les infrastructures économiques et sociales et en stimulant la croissance durable et la création d'emplois.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE - Etudes d'Impact sur l'Environnement - Résumé Non Technique de l'Etude d'Impact sur L'Environnement
Datum der Veröffentlichung
3 Nov 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79144635
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160016
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE - Etudes d'Impact sur l'Environnement
Datum der Veröffentlichung
3 Nov 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79465738
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160016
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74513592
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160016
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164804980
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160016
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE - Plan de Restauration des Moyens de Subsistance
Datum der Veröffentlichung
31 May 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
214921563
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160016
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE - Plan d’Engagement des Parties Prenantes
Datum der Veröffentlichung
31 May 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94044302
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160016
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen