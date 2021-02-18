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FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 400.000.000 €
Energie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/07/2025 : 50.000.000 €
18/02/2021 : 350.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER
Related EFSI register
05/06/2021 - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 April 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/02/2021
20160002
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER
EDF RENOUVELABLES SA,ENBRIDGE INC,WPD GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 2665 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, build, maintain and operate a 450 MW offshore windfarm 10 kilometres off the French coast.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the Bank's transversal priority objectives for energy-sector lending related to renewable energy sources and climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC, leaving it to the competent authority to decide on the need for an environmental impact assessment (EIA). In line with the French national environmental law (Code de l'Environnement), the project, i.e. the wind farm and its grid connection facilities, have undergone a full EIA. The project's environmental permit was issued in the first half of 2016. The Bank will assess the compliance of the authorisation procedure with the relevant EU directives and other environmental aspects of the project during appraisal.

The Bank will require the Promoters to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
12/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER
05/06/2021 - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER
Datum der Veröffentlichung
12 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131937479
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160002
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER
Datum der Veröffentlichung
4 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142527504
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20160002
Letzte Aktualisierung
5 Jun 2021
Sektor(en)
Energie
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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12/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER
Related EFSI register
05/06/2021 - FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER
Andere Links
Übersicht
FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER
Datenblätter
FRENCH OFFSHORE ROUND 1 - COURSEULLES-SUR-MER

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen