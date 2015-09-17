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EMSCHER RENATURIERUNG II

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 450.000.000 €
Wasser, Abwasser : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2017 : 450.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/07/2017
20150917
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EMSCHER RENATURIERUNG II
EMSCHERGENOSSENSCHAFT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 1250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

2017 - 2019 investment programme related to the restructuring of a regional waste-water system in North Rhine-Westphalia

The project concerns the restructuring of a regional waste-water system servicing a population of 2.3 million inhabitants in the Northern part of the Ruhr territory in North-Rhine Westphalia (Germany). It includes the construction of a new below-surface main sewage collector (the "Abwasserkanal Emscher") to replace the open channel system dating back to the beginning of the 20th century.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Emscher Renaturierung river bed restoration project (i) is driven by the requirement to comply with European environmental legislation (Water Framework Directive 2000/60/EC; Urban Waste Water Directive 91/271/EEC), (ii) takes into consideration environmental and social aspects as required by European and national environmental and social policy. According to the German planning procedure, environmental impact assessments (EIAs) are an integral part of the project approval cycle. Emschergenossenschaft has already prepared and will prepare for each of the project components that require an EIA the relevant assessments. For the main project under this operation, the Abwasserkanal Emscher (AKE), the relevant documentation has been submitted to the Bezirksregierung Münster and approved in 2008. The EIA planning consent is publicly available; also through the Bank's website.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC or 2014/24/EU where applicable and/or 2004/17/EC or 2014/25/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC and 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
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19/08/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG II - 4. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - November 2012
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG II - 8. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - September 2018
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132988139
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG II - 4. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - November 2012
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132995262
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG II - 2. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - November 2010
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132987928
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG II - 3. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - August 2012
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132989072
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG II - 1. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - Juli 2010
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132993700
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG II - 5. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - Februar 2013
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132910668
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG II - Planänderungsgenehmigung - Mai 2017
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132991806
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG II - 6. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - Dezember 2015 - Heft 1
Datum der Veröffentlichung
3 May 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66215285
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EMSCHER RENATURIERUNG II
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65826125
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG II - 7. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - Februar 2018
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132994577
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG II - 6. Änderungsplanfeststellungsbeschluss - Dezember 2015 - Heft 2
Datum der Veröffentlichung
3 May 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66214809
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG II - Link to initial EIA
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132989481
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - EMSCHER RENATURIERUNG II
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
156078229
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150917
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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