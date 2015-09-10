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TIIC TRANSPORT AND SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Sektor(en)
Gesundheit : 15.000.000 €
Dienstleistungen : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2016 : 7.500.000 €
27/12/2016 : 7.500.000 €
27/12/2016 : 22.500.000 €
27/12/2016 : 22.500.000 €
Andere Links
Related public register
15/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TIIC TRANSPORT AND SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2016
20150910
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TIIC TRANSPORT AND SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND
TIIC ADVISOR S.A.S.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Pan-European transport and social infrastructure fund

The fund plans to invest equity in small and medium-sized transport and social infrastructure projects, predominantly in the European Union.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the fund's underlying infrastructure investments will require a full environmental impact assessment or screening by the national competent authority to determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required or not. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the environmental and social standards of the Bank.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TIIC TRANSPORT AND SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TIIC TRANSPORT AND SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67715316
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150910
Sektor(en)
Gesundheit
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TIIC TRANSPORT AND SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND
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Übersicht
TIIC TRANSPORT AND SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND
Datenblätter
TIIC TRANSPORT AND SOCIAL INFRASTRUCTURE FUND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen