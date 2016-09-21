Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BELFIUS SMART CITIES CLIMATE & CIRCULAR ECONOMY

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Dienstleistungen : 2.000.000 €
Industrie : 2.640.000 €
Verkehr : 4.000.000 €
Wasser, Abwasser : 13.440.000 €
Müllbeseitigung : 13.440.000 €
Energie : 14.000.000 €
Stadtentwicklung : 150.480.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/07/2017 : 1.000.000 €
5/12/2016 : 1.000.000 €
5/07/2017 : 1.320.000 €
5/12/2016 : 1.320.000 €
5/07/2017 : 2.000.000 €
5/12/2016 : 2.000.000 €
5/07/2017 : 6.720.000 €
5/07/2017 : 6.720.000 €
5/12/2016 : 6.720.000 €
5/12/2016 : 6.720.000 €
5/07/2017 : 7.000.000 €
5/12/2016 : 7.000.000 €
5/07/2017 : 75.240.000 €
5/12/2016 : 75.240.000 €
Andere Links
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELFIUS SMART CITIES CLIMATE & CIRCULAR ECONOMY
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Mehr Ökostrom für die Provinz Hennegau – EIB und Belfius finanzieren neuen Windpark Moulins Saint-Roch
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Belfius und die EIB schließen zwei neue Finanzierungsvereinbarungen ab, um intelligente und nachhaltige Projekte zu fördern und zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Ein Schuljahresbeginn im Zeichen von Innovation und Klimaschutz mit der EIB und Belfius

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2016
20150899
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BELFIUS SMART CITIES CLIMATE & CIRCULAR ECONOMY
PUBLIC ENTITY(IES), PRIVATE ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to co-finance a multi-scheme operation in Belgium. The operation includes urban development and renewal, urban infrastructure, energy (renewable energy and energy efficiency), sustainable mobility, water and solid waste schemes. The project will be carried out by local and regional authorities, municipal and regional enterprises and private promoters over the period 2016-2021.

This operation supports investments that may be labelled "Smart Cities", a concept co-designed by EIB and Belfius that covers integrated projects combining several dimensions at the same time, such as energy efficiency, sustainable mobility, urban regeneration or circular economy schemes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified as a framework loan and some of the schemes may fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law. All schemes are required to be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELFIUS SMART CITIES CLIMATE & CIRCULAR ECONOMY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Mehr Ökostrom für die Provinz Hennegau – EIB und Belfius finanzieren neuen Windpark Moulins Saint-Roch
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Belfius und die EIB schließen zwei neue Finanzierungsvereinbarungen ab, um intelligente und nachhaltige Projekte zu fördern und zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Ein Schuljahresbeginn im Zeichen von Innovation und Klimaschutz mit der EIB und Belfius

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELFIUS SMART CITIES CLIMATE & CIRCULAR ECONOMY
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65076731
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150899
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Energie
Wasser, Abwasser
Industrie
Müllbeseitigung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELFIUS SMART CITIES CLIMATE & CIRCULAR ECONOMY
Andere Links
Übersicht
BELFIUS SMART CITIES CLIMATE & CIRCULAR ECONOMY
Datenblätter
BELFIUS SMART CITIES CLIMATE & CIRCULAR ECONOMY
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Mehr Ökostrom für die Provinz Hennegau – EIB und Belfius finanzieren neuen Windpark Moulins Saint-Roch
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Belfius und die EIB schließen zwei neue Finanzierungsvereinbarungen ab, um intelligente und nachhaltige Projekte zu fördern und zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Ein Schuljahresbeginn im Zeichen von Innovation und Klimaschutz mit der EIB und Belfius

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Mehr Ökostrom für die Provinz Hennegau – EIB und Belfius finanzieren neuen Windpark Moulins Saint-Roch
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Belfius und die EIB schließen zwei neue Finanzierungsvereinbarungen ab, um intelligente und nachhaltige Projekte zu fördern und zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Ein Schuljahresbeginn im Zeichen von Innovation und Klimaschutz mit der EIB und Belfius
Andere Links
Related public register
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELFIUS SMART CITIES CLIMATE & CIRCULAR ECONOMY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen