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GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
290.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 290.000.000 €
Stadtentwicklung : 290.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2019 : 90.000.000 €
10/07/2017 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/07/2017
20150862
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN
GEWOFAG WOHNEN GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 290 million
EUR 670 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of an investment programme of primarily new construction and also some retrofitting of rented social and affordable housing in 2016-2020 by GEWOFAG, one of the City of Munich's housing companies which owns and manages some 35,000 units.

The proposed operation is expected to comprise new construction of rented social housing and, to a lesser extent, comprehensive retrofitting and adaption of existing social housing units. The investments will need to satisfy the EIB's eligibility criteria for urban renewal and sustainable communities. The housing investments are anticipated to form part of specific local integrated urban development plans (INSEKs/ Integrierte Stadtentwicklungskonzepte).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66411121
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150862
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
181994467
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150862
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN
Andere Links
Übersicht
GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN
Datenblätter
GEWOFAG SOZIALES & NACHHALTIGES WOHNEN MUENCHEN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen