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WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
174.195.796,08 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 174.195.796,08 €
Energie : 174.195.796,08 €
Unterzeichnungsdatum
16/11/2016 : 174.195.796,08 €
Andere Links
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20/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/11/2016
20150838
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
WALES & WEST UTILITIES LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 192 million (GBP 150 million)
EUR 477 million (GBP 373 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Part financing gas distribution extension and refurbishment programme in the West of England and Wales for the period 2016-2019.

The project is part of the Promoter's on-going investment programme to upgrade and expand the gas distribution networks in its area of operations. The Project will allow the Promoter to renovate and continue developing the distribution network to ensure a safe and reliable service and to meet new customer's demand, as well as upgrading the system's operations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that none of the project components will require an EIA per the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU).

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
20/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66274884
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150838
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132143532
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150838
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
Andere Links
Übersicht
WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION
Datenblätter
WWU 2016-2019 GAS DISTRIBUTION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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