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TEMPORAERE UNTERKUENFTE NRW

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Stadtentwicklung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/09/2016 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TEMPORAERE UNTERKUENFTE NRW
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TEMPORAERE UNTERKUENFTE NRW

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/09/2016
20150832
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TEMPORAERE UNTERKUENFTE NRW
BAU- UND LIEGENSCHAFTSBETRIEB DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 241 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims at providing suitable reception centres and first accommodation for asylum seekers in North Rhine-Westphalia.

The project aims to help North Rhine-Westphalia (NRW) to increase its capacity to handle the reception of asylum seekers. The investment will mainly consist of the reconversion, upgrade and new construction of reception and temporary accommodation centres (around 30,000 places).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU directives will be verified during appraisal: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the housing investments will be reviewed during project appraisal. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TEMPORAERE UNTERKUENFTE NRW
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TEMPORAERE UNTERKUENFTE NRW

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TEMPORAERE UNTERKUENFTE NRW
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67647692
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150832
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TEMPORAERE UNTERKUENFTE NRW
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132130355
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150832
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TEMPORAERE UNTERKUENFTE NRW
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TEMPORAERE UNTERKUENFTE NRW
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Übersicht
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Datenblätter
TEMPORAERE UNTERKUENFTE NRW

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen