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HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 140.000.000 €
Energie : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/03/2017 : 57.000.000 €
12/12/2017 : 83.000.000 €
Andere Links
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06/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA - Link to website of Competent Authority for ESIA documentation
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21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
Related public register
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/03/2017
20150825
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
Private Company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 333 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is an investment programme that comprises investment schemes in the production and distribution of electricity in Styria, Austria. The electricity generation scheme includes plans to build a 16 MW hydropower plant in the city of Graz and a 39 MW wind farm located in the mountainous region of Deutschlandsberg, together with their grid connection facilities. The electricity distribution part covers extensions and refurbishments of the low- and medium- voltage electricity distribution grid in Styria.

The hydropower and wind power plants in the project will contribute to national and EU renewable energy targets. The network investment programme aims to improve the quality and the reliability of grid infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is an expansion of a distribution electricity network and construction of a new hydroelectric power generation plant and a wind farm in Styria, Austria. The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Here, the competent authority in line with Austrian environmental law (UVP-G 2000) requested an Environmental Impact Assessment (EIA) including public consultation for a wind farm and hydroelectric power plant. The final environmental permits were granted for both. Electricity distribution at medium and low voltage, are typically implemented with low or insignificant environmental impact. The environmental impact of all the projects will be further appraised.

The European Commission has exempted the generation of electricity in Austria from public procurement provisions by Decision 2008/585/EC. The Bank will review the project's procurement procedures to ensure that its funds are used appropriately for the purchase of works, goods and services.

Weitere Unterlagen
06/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA - Link to website of Competent Authority for ESIA documentation
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA - Link to website of Competent Authority for ESIA documentation
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72351229
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150825
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68622835
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150825
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
154884910
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150825
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA - Link to website of Competent Authority for ESIA documentation
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21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
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15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA
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Übersicht
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Datenblätter
HYDRO AND WIND POWER IN STYRIA

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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