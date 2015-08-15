SOCIETA GASDOTTI ITALIA - GAS TRANSMISSION

Übersicht
The project consists of the following components to be implemented over the 2016-2020 period:
(i) Construction of a new 75 km-long pipeline (Cellino-San Marco - Section II), between the provinces of Teramo and Fermo in central Italy;
(ii) New connections and revamping of old sections of the company's network.
The project will help to improve the security, safety and reliability of gas supply. Most of the components will be located within Italian cohesion priority regions. With regards to the Bank's objectives, the financing of this project will contribute to the security of energy supply and to network modernisation for maintaining quality and reliability. It is also in line with the Bank's energy lending policy to gas networks.
Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring the competent authority to determine the need for an EIA. The promoter has carried out an EIA for the Cellino San Marco pipeline - Section II and the environmental permit has been issued by the competent authority. The permit processes for the smaller components will also be reviewed during appraisal.
The investment is subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.