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SOCIETA GASDOTTI ITALIA - GAS TRANSMISSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
43.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 43.500.000 €
Energie : 43.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/09/2016 : 43.500.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 März 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/09/2016
20150815
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GAS TRANSMISSION
Italian gas transmission company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the following components to be implemented over the 2016-2020 period:
(i) Construction of a new 75 km-long pipeline (Cellino-San Marco - Section II), between the provinces of Teramo and Fermo in central Italy;
(ii) New connections and revamping of old sections of the company's network.

The project will help to improve the security, safety and reliability of gas supply. Most of the components will be located within Italian cohesion priority regions. With regards to the Bank's objectives, the financing of this project will contribute to the security of energy supply and to network modernisation for maintaining quality and reliability. It is also in line with the Bank's energy lending policy to gas networks.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring the competent authority to determine the need for an EIA. The promoter has carried out an EIA for the Cellino San Marco pipeline - Section II and the environmental permit has been issued by the competent authority. The permit processes for the smaller components will also be reviewed during appraisal.

The investment is subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
28/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SOCIETA GASDOTTI ITALIA - GAS TRANSMISSION - Regione Abruzzo
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - SOCIETA GASDOTTI ITALIA - GAS TRANSMISSION - Regione Abruzzo
Datum der Veröffentlichung
28 Apr 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65053075
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150815
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - SOCIETA GASDOTTI ITALIA - GAS TRANSMISSION- Regione Marche
Datum der Veröffentlichung
29 Apr 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65045003
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150815
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOCIETA GASDOTTI ITALIA - GAS TRANSMISSION
Datum der Veröffentlichung
28 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67286320
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150815
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SOCIETA GASDOTTI ITALIA - GAS TRANSMISSION
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
155958172
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150815
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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GAS TRANSMISSION
Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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