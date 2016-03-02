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LOAN FOR AGRICULTURAL SMES IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
650.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 650.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 650.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/07/2016 : 50.000.000 €
10/05/2016 : 50.000.000 €
13/05/2016 : 50.000.000 €
26/05/2016 : 100.000.000 €
29/04/2016 : 100.000.000 €
11/05/2016 : 150.000.000 €
17/06/2016 : 150.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 März 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/04/2016
20150795
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LOAN FOR AGRICULTURAL SMES IV
BANCO SANTANDER SA, CAIXABANK SA, ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan to finance agriculture projects promoted by small and medium enterprises (SMEs) mainly in Spain. Agricultural cooperatives eligible as SMEs will also be acceptable as final beneficiaries of the loan.

The present loan will be specifically earmarked for projects in agriculture and related sectors, such as forestry, fishing and food manufacturing and related up- and downstream industries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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