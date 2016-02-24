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ADP ORLY AIRPORT DEVELOPMENT 2016-2020

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/04/2017 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADP ORLY AIRPORT DEVELOPMENT 2016-2020
Related public register
10/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ADP ORLY AIRPORT DEVELOPMENT 2016-2020

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/04/2017
20150771
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ADP ORLY AIRPORT DEVELOPMENT 2016-2020
AEROPORTS DE PARIS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 625 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation and expansion of Paris-Orly Airport in France in accordance with the Paris Orly nouvel envol plan.

It will improve operational robustness and passenger service standards and will provide additional terminal capacity to enable the airport to handle future growth in traffic. The project will raise the annual handling capacity from 27 to 32.5 million passengers per year to 2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project of this type would normally be classified under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, meaning that the competent authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. Alignment to this and other national and EU environmental legislation, including the EU Directive on Energy Performance of Buildings, and the status of any pre-development consents will be reviewed and assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADP ORLY AIRPORT DEVELOPMENT 2016-2020
10/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ADP ORLY AIRPORT DEVELOPMENT 2016-2020

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADP ORLY AIRPORT DEVELOPMENT 2016-2020
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70640738
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150771
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ADP ORLY AIRPORT DEVELOPMENT 2016-2020
Datum der Veröffentlichung
10 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157374145
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150771
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADP ORLY AIRPORT DEVELOPMENT 2016-2020
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Andere Links
Übersicht
ADP ORLY AIRPORT DEVELOPMENT 2016-2020
Datenblätter
ADP ORLY AIRPORT DEVELOPMENT 2016-2020

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen