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HELLENIC UNIVERSITIES I

Unterzeichnung(en)

Betrag
138.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 138.000.000 €
Bildung : 138.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2016 : 138.000.000 €
Andere Links
Related public register
26/01/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HELLENIC UNIVERSITIES I - Full Environmental Impact Study
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELLENIC UNIVERSITIES I
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Drei neue EIB-Darlehen zur Förderung von Wissenswirtschaft, Innovationen, Unternehmen und Wachstum

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2016
20150746
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HELLENIC UNIVERSITIES I
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 138 million
EUR 184 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reconstruction and new build of facilities for up to nine public universities in Greece

The general objective of the project is to begin to address the large backlog in the upkeep of the facilities caused by many years of severe underinvestment in Greek university infrastructure. The sub-projects should increase the relevance and quality of teaching, learning and research activities at the universities. The ultimate beneficiaries are the students and staff of the universities as well as the eventual employers of the graduates and wider society in Greece.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project covers the new construction and rehabilitation of universities which are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. During appraisal the Bank's services will verify whether and in which sub-projects an EIA is required by the competent authority, as well as assessing full environmental details. Public buildings will have to meet the relevant national targets concerning energy efficiency as a minimum. The energy performance designs of the new and renovated buildings will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC or 2014/24/EU where applicable and/or 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
26/01/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HELLENIC UNIVERSITIES I - Full Environmental Impact Study
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELLENIC UNIVERSITIES I
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Drei neue EIB-Darlehen zur Förderung von Wissenswirtschaft, Innovationen, Unternehmen und Wachstum

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HELLENIC UNIVERSITIES I - Full Environmental Impact Study
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2017
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69399838
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150746
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELLENIC UNIVERSITIES I
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65183175
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150746
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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26/01/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HELLENIC UNIVERSITIES I - Full Environmental Impact Study
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Übersicht
HELLENIC UNIVERSITIES I
Datenblätter
HELLENIC UNIVERSITIES I
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Drei neue EIB-Darlehen zur Förderung von Wissenswirtschaft, Innovationen, Unternehmen und Wachstum

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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