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CREDIT COOPERATIF ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 75.000.000 €
Energie : 7.500.000 €
Industrie : 67.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2015 : 7.500.000 €
7/12/2015 : 67.500.000 €
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Related public register
20/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CREDIT COOPERATIF ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2015
20150730
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CREDIT COOPERATIF ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
CREDIT COOPERATIF
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This framework loan will finance small-scale investments targeting energy efficiency measures mainly undertaken by private sector entities.

The project concerns energy efficiency investments expected to involve a variety of measures (building renovation and insulation works, heating and cooling systems, lighting, energy management systems, solar heaters, etc.). Through this project, the promoter will be able to support its clients in their search for energy performance driven by the adoption in France of the law on energy transition in 2015.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that reduce energy consumption, and help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have a very limited negative environmental impact. Given the scale, location and nature of the sub-projects in built-up urban areas, an environmental impact assessment (EIA), as defined in Directive 2011/92/EU, is not expected to be required. The Bank will assess the promoter's capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental regulations of the individual schemes.

The promoters of the underlying sub-projects are private companies not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus are not subject to EU rules on public procurement. However, if during the project appraisal, the EIB were to conclude that a sub-scheme is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the sub-project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CREDIT COOPERATIF ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CREDIT COOPERATIF ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Datum der Veröffentlichung
20 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64145797
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150730
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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20/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CREDIT COOPERATIF ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
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Datenblätter
CREDIT COOPERATIF ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen