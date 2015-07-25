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RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 50.000.000 €
Gesundheit : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/04/2019 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
Related public register
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
Story zum Projekt
Finanzspritzen für die Gesundheit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/04/2019
20150725
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
KLINICKI BOLNICKI CENTAR RIJEKA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 117 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development of the Rijeka General Hospital (KBCRi) on the Susak campus thereby facilitating the relocation and closure of the Rijeka and Kantrida sites. The project shall provide an integrated, efficient and complete hospital service offer in one central location and in close vicinity of Rijeka's university medical faculty that relies on the KBCRi as teaching hospital. The hospital's underlying strategic development plan is prepared by consultancy provided under the European Investment Advisory Hub (EIAH).

Relocation of all hospital activities in one campus to provide an integrated, efficient and complete hospital service offer.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended, though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
16/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82374964
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150725
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
255022279
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150725
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
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31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
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Übersicht
RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
Datenblätter
RIJEKA GENERAL HOSPITAL (KBCRI)
Story zum Projekt
Finanzspritzen für die Gesundheit

Aktuelles und Storys

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Finanzspritzen für die Gesundheit
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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