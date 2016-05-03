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PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (PNA 2)

Unterzeichnung(en)

Betrag
34.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 34.000.000 €
Wasser, Abwasser : 34.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/07/2017 : 34.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/07/2017
20150699
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSMENT 2 (PNA 2)
OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 34 million
EUR 176 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Le projet consiste en la construction, la réhabilitation et l'extension des infrastructures d'assainissement dans un certain nombre des centres urbains à l'intérieur du Royaume du Maroc. Il fait partie du Programme National d'Assainissement Liquide et de l'Epuration des Eaux Usées (PNA), approuvé par le Gouvernement marocain en 2005. Le projet est la continuité de l'opération Programme National d'Assainissement 1 (PNA 1) signée en 2012.

L'objectif du programme est de contribuer à l'augmentation du taux de collecte et du taux d'épuration des eaux usées des moyennes et petites communes, en conformité avec les objectifs du PNA i.e. 80% de taux de raccordement aux réseaux d'assainissement dans les zones urbaines et 60% de taux de traitement des eaux usées collectées d'ici 2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Une évaluation environnementale stratégique a été effectuée pour le Programme national d'assainissement liquide et d'Epuration des Eaux Usées PNA, qui contribue à la protection et à l'amélioration des ressources en eau grâce à la mise à niveau et l'extension de l'infrastructure d'assainissement. L'acceptabilité environnementale délivrée par l'autorité compétente conformément à la législation locale sera requise pour tous les composants. Certaines composantes pourraient faire l'objet d'une EIE, à préparer en conformité avec la législation nationale et les principes de la directive de l'UE concernant les EIE. L'infrastructure permettra d'appuyer la croissance économique et le développement social dans les régions ciblées, ayant un impact sur les PME et la création d'emploi local.

Les investissements seront mis en œuvre selon les procédures de l'ONEE et l'AFD, ainsi qu'en conformité avec les exigences et les normes convenues entre la BEI, l'AFD et la KfW pour les projets sous le MRI (« Mutual Reliance Initiative ») pour des opérations en dehors de l'UE. En particulier, les appels d'offres internationaux seront également publiés au Journal Officiel de l'Union européenne.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l''UE.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (PNA 2)
Datum der Veröffentlichung
23 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67029713
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150699
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90448624
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150699
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90448397
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150699
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90444943
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150699
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90448309
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150699
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (PNA 2) - Etude d’Assainissement Liquide de la ville de Goulmima - Etude d’Impact sur l’Environnement – Rapport principal et annexes
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90451420
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150699
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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