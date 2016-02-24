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RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
41.489.413,45 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 41.489.413,45 €
Stadtentwicklung : 9.542.565,1 €
Verkehr : 31.946.848,35 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2016 : 2.574.089 €
25/09/2017 : 2.667.463,28 €
13/05/2019 : 4.301.012,82 €
1/12/2016 : 8.617.602,29 €
25/09/2017 : 8.930.203,13 €
13/05/2019 : 14.399.042,93 €
Andere Links
Related public register
05/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Related public register
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB bekräftigt mit Darlehen an Radom und Liegnitz Unterstützung für mittelgroße Städte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2016
20150690
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
CITY OF RADOM
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 180 million (EUR 40 million)
PLN 410 million (EUR 92 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Small and medium investment schemes in the City of Radom, relating mainly to road infrastructure, education, social housing and public administration.

The proposed project is a framework loan to finance small and medium investment schemes in the city, mainly relating to road infrastructure, education, social housing and public administration, which contribute to the city's development strategy. Eligible schemes will include urban roads, revitalisation and renewal, modernisation of public facilities. It is expected that some of the schemes will be co-financed by EC Structural Funds (Regional Operational Programme).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation, and it is a requirement that all schemes are implemented in compliance with EU environmental legislation. Some schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on Natura 2000 areas, or fall under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC, the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives. The promoter will also ensure the application of energy efficiency directives in related schemes, in particular Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
05/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB bekräftigt mit Darlehen an Radom und Liegnitz Unterstützung für mittelgroße Städte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
5 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67518581
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150690
Sektor(en)
Verkehr
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178831743
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150690
Sektor(en)
Verkehr
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
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31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
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RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB bekräftigt mit Darlehen an Radom und Liegnitz Unterstützung für mittelgroße Städte

Aktuelles und Storys

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31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RADOM MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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